Niğde Valisi Cahit Çelik Belde ve Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Niğde Valisi Cahit Çelik'in belde ve köy ziyaretleri devam ediyor.

İlçe, belde, köy ve mahalle ziyaretleri kapsamında Dündarlı ve Hacıbeyli'yi ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol'de eşlik ettiği ziyaretlerde yapılan yatırımlar ve kamu hizmetleri değerlendirildi, Vali Çelik vatandaşın istek ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların ilettikleri sorun, talep ve görüşleri tek tek dinleyen, sorunların ivedilikle çözülmesi konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat veren Vali Çelik yerinde yaptığı incelemelerle değerlendirmelerde bulunuyor., - NİĞDE