Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var

Niğde'de Yılbaşı İçin 1120 Güvenlik Personeli Görev Yapacak

Niğde'de Yılbaşı İçin 1120 Güvenlik Personeli Görev Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valiliği, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Yılbaşı süresince bin 120 güvenlik personeli sahada olacak.

Niğde Valiliği ; vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Yılbaşı süresince bin 120 güvenlik personeli sahada görev yapacak.

Niğde genelinde yılbaşı süresince toplamda bin 120 personel, güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla aktif görev alacak. Valilik, alınan bu önlemlerle vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine hızlı yanıt verilebilmesini amaçlıyor. Güvenlik tedbirleri, yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven içinde geçmesini sağlamak için uygulanacak. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İhbara giden polis korkunç manzarayla karşılaştı
img

Osimhen, Fenerbahçe'nin yıldızını Galatasaray'a götürüyor
img

Oryantal dansıyla büyüledi! Paylaşımına beğeni yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gassalların anlattıkları tüyler ürpertti: Pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor
Eskiden dillendirmeye çekindikleri meslekleri şimdi gündem oldu
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia

Son Dakika Haberleri

Yılbaşı kutlamak günah mı, mekruh mu? Müslümanlar yılbaşı kutlayabilir mi? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel CANLI İZLE! 31 Aralık Tv8 yayın akışı… ATV CANLI YAYIN İZLE || 31 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Bahar bu akşam var mı? 31 Aralık Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! GELİNİM MUTFAKTA 31 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Yılbaşı mesajları 2025 yeni yıl mesajları! En güzel yılbaşı sözleri… GELİN EVİ CANLI İZLE Gelin Evi 31 Aralık canlı izleme linki var mı? 31 Aralık Gelin Evi kazananı kim Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 31 Aralık Euro yükseliyor mu? MİLLİ PİYANGO çeyrek bilet ne kadar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı nedir? 1 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.