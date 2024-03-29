Üye Girişi
Haberler

Niğde'de Mahalli İdareler Seçimi Öncesi Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimi öncesi son tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cahit Çelik başkanlığında yapılan toplantıda 31 Mart yerel seçimlerinde Niğde genelinde 645 jandarma ve bin 2 polis memuru görevlendirildi. Niğde Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Niğde Valisi Cahit Çelik, Vali Yardımcısı Resul Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, İlçe Kaymakamları ve ilgili kurum amirleri katıldı. Yapılan toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Niğde'de güven ve huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü. Toplantının açılışında konuşan Vali Cahit Çelik, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin şehir ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Vali Cahit Çelik; bugüne kadar il genelinde huzur ve güven ortamını bozacak olayların yaşanmadığını, 31 Mart Pazar günü vatandaşın iradesinin demokratik bir ortamda sandığa yansıması ve seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için gereken tüm tedbirin alındığını söyledi. Vali Çelik; "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları ve genelgeleri çerçevesinde seçim günü sandıkların güvenli bir şekilde okullara ulaştırılması, oy verme işleminin zamanında başlaması, seçim sona erdiğinde sandıkların yine güvenli bir şekilde il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılması için gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapıldı. Vali yardımcımız başkanlığında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak ve seçimlerin güvenliği için GAMER'de Seçim Güvenliği İl Koordinasyon Merkezi oluşturuldu" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde kent genelinde 645 jandarma ve bin 2 polis ekiplerinin seçim güvenliği için görevlendirildiği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Niğde Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yekta Faik Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Yekta Faik Yılmaz Kaç yaşında, nereli? Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kimdir? Zafer Partisi Isparta- Merkez Belediye Başkan adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 57. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Hüseyin Yener kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gönen Belediye Başkan adayı Hüseyin Yener kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gelendost Belediye Başkan adayı Hüseyin Yalçın kaç yaşında, nereli? Ercan Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Isparta- Eğirdir Belediye Başkan adayı Ercan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Abdülkerim Akkaya kimdir? Memleket Partisi Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı Abdülkerim Akkaya Kaç yaşında, nereli? Adil Gürbüz kimdir? Memleket Partisi Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı Adil Gürbüz Kaç yaşında, nereli? Turgay Şirin kimdir? Memleket Partisi Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin Kaç yaşında, nereli? Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yakaryılmaz kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yakaryılmaz Kaç yaşında, nereli? Hayriye Yıldız kimdir? Zafer Partisi Isparta- Atabey Belediye Başkan adayı Hayriye Yıldız kaç yaşında, nereli? Berat Doğan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Aksu Belediye Başkan adayı Berat Doğan kaç yaşında, nereli? Oğuz Emre Gökal kimdir? Zafer Partisi Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Oğuz Emre Gökal kaç yaşında, nereli? Akaryakıt fiyatları 3 haneli rakamlara mı çıkıyor? Cumhurbaşkanlığı ne dedi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title