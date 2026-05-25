Niğde'de Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı

Niğde Valiliği tarafından Kurban Bayramı süresince alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri açıklandı.

22 Mayıs - 1 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanacak tedbirler kapsamında il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri yoğun mesai yapacak. Emniyet birimlerince asayiş tedbirleri kapsamında 1 İHA, 682 ekip ve toplam 2 bin 113 personel görev alacak. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ise 418 ekipte toplam 1296 personel sahada olacak. Jandarma sorumluluk bölgesinde de bayram süresince geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulanacak. Asayiş tedbirleri kapsamında 773 ekipte 2 bin 430 personel görev yapacak. Trafik tedbirlerinde ise 770 ekip ve 1540 personelin görev alacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca kaza ve kural ihlallerinin yoğun yaşandığı bölgeler başta olmak üzere trafik kontrol ve denetimlerinin artırıldığı belirtildi. İtfaiye birimlerinin yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacağı ifade edilirken, telefon, elektrik, su ve doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi. Bayram süresince sosyal hizmet kurumlarında yapılacak ziyaretler için gerekli düzenlemelerin yapılacağı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeterli sayıda personelin görevlendirilerek sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceği bildirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıkların sağlanacağı da açıklandı. Öte yandan yol çalışmalarının hızla tamamlanarak bayram boyunca kesintisiz trafik akışının sağlanacağı belirtilirken; market, manav ve benzeri işletmelerde denetimlerin yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edilirken sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunuldu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı