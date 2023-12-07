NEVÜ'de Sokak Hayvanları Semineri Düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü (NEVÜ HAYKOR) tarafından düzenlenen seminerde, sokak hayvanlarının kent yaşamına etkileri ve çözümleri konuşuldu. Seminere üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü (NEVÜ HAYKOR) tarafından "Kent Yaşamında Sokak Hayvanları; Halk Sağlığımıza Etkileri ve Çözümleri" konulu seminer düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Gülşehr-i Salonu'nda NEVÜ Atçılık Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Veteriner Hekimi Hasan Hüseyin Altuntaş ile NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Rahşan Kolutek'in davetli konuşmacı olarak yer aldığı seminere, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan seminerin açılış konuşmasını NEVÜ Hayvan Hakları Koruma ve Yaşatma Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Küçükdeveci yaptı. Sokak hayvanlarını korumak ve yaşatmak için onlara nasıl yaklaşılması ve davranılması gerektiği ile birlikte acil durumlarda nasıl müdahalelerde bulunulmasına değinen Küçükdeveci, sokak hayvanlarının korunması sırasında bireylerin de kendi sağlıklarını korumalarına özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Kentli bireylerde farkındalığın oluşturulması için gerçekleştirilen seminere Daisy isimli Alman kurdu cinsi köpeği ile katılan NEVÜ Atçılık Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Veteriner Hekimi Hasan Hüseyin Altuntaş, sokak hayvanlarına nasıl yaklaşılması gerektiğine dair Daisy ile uygulamalı eğitim gerçekleştirerek katılımcıların sorularını cevapladı.

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Rahşan Kolutek ise sokak hayvanlarından bulaşabilecek muhtemel hastalıklar ve bunlardan korunma yolları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - NEVŞEHİR