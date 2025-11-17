Haberler

Nevşehirli İlhan Kavaklı, 55 Yıldır Tersten Okuyor ve Yazıyor

Güncelleme:
67 yaşındaki İlhan Kavaklı, genç yaşta başladığı tersten okuma alışkanlığını 55 yıldır sürdürüyor. Emekli öğretmen ve butik otel işletmecisi olan Kavaklı, tersten okuma yeteneği ile dikkati çekiyor.

Nevşehir'de yaşayan 67 yaşındaki İlhan Kavaklı, yaklaşık 55 yıldır tersten okuyor, yazıyor ve konuşuyor. Üçüncü dönem mahalle muhtarlığı yapan Kavaklı, ortaokul yıllarında başladığı alışkanlığını yaşam tarzı haline getirdi.

Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve aynı zamanda Ürgüp'te butik otel işleten İlhan Kavaklı, kitapların üzerindeki yazıları tersten okuyarak başladığı alışkanlığının zamanla geliştiğini belirtti. Kavaklı, "Tersten okumaya ortaokul yıllarında başladım. İlk olarak ders kitaplarının adlarını tersten okumaya başladım. Farkında olmadan zamanla alışkanlık haline geldi. Yaklaşık 55 yıldır tersten okuyup yazabiliyorum. Hatta spikerlerle yarışabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Askerde olan bir tanıdığına tersten mektup yazıp gönderdiğini de anlatan Kavaklı, "Mektubu alınca önce ne olduğunu anlayamamış. Daha sonra yaklaşık iki saatte okuyabilmiş" ifadelerini kullandı.

İlhan Kavaklı'nın eşi Ahmet Kavaklı ise eşinin tersten konuşmasına ilk yıllarda anlam veremediğini söyleyerek, "Başlarda ne dediğini anlamıyordum. Zamanla bazı kelimeleri çözmeye başladım. Beni çağırırken ya da bir şey istediğinde tersten konuşuyordu. Her dediğini anlamasam da bazılarını artık çözebiliyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
