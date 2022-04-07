Nevşehir ve çevresi için fırtına uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir ve çevresi için fırtına uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Nevşehir ve çevresi için fırtına uyarısı

Nevşehir Valiliği, Nevşehir ve ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Nevşehir Valiliği, Nevşehir ve ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Perşembe günü Nevşehir genelinde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına esmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmamız önem arz etmektedir. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Perşembe günü, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Özellikle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, çığ riski, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar ve oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir Valiliği, Nevşehir, Fırtına, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title