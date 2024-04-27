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Nevşehir'deki İlkokul Öğrencisi Polis Haftasını Kutladı

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Nevşehir Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda 1. sınıfta öğrenim gören Sevde Oğul, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'a yazdığı mektupla 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. İl Emniyet Müdürü İpar da Sevde Oğul'a mektupla karşılık verdi.

Nevşehir Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda 1. sınıfta öğrenim gören Sevde Oğul, ilk mektubunu Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'a yolladı.

Nevşehir Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan ve okuma-yazmayı öğrenen Sevde Oğul; ilk mektubunu Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'a yazarak, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. Nevşehir'den kendisine gelen mektubu okuyan Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar da, Sevde Oğul'un mektubuna kayıtsız kalmadı. Emniyet Müdürü İpar, aynı şekilde Sevde Oğul'a mektupla karşılık verdi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü personelince okulunda ziyaret edilen minik öğrenci Sevde'ye Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından gönderilen mektup ve hediyeler takdim edildi. Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, 1. sınıf öğrencisi Sevde Oğul'a gönderdiği mektubunda, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü olarak, şehrimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Suçlularla mücadele ediyor, kazaları önlüyor ve ihtiyaç duyan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Görevimizi yerine getirirken, minik kalplerden gelen sevgi ve destek bizim için çok büyük bir güç kaynağıdır" ifadelerine yer verdi.

Kendisini "Kapadokya'nın başkenti" Nevşehir'e davet eden minik öğrenci Sevde Oğul da, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'dan gelen mektubu sınıfında açarak heyecanla okudu. Minik öğrence Sevde Oğul yaptığı açıklamada, "Okuma-yazmayı yeni öğrendim. Öğretmenimin tavsiyesi ile ilk mektubumu yazdım. Yazarken çok heyecanlandım. Mektubumda tüm polislerin polis bayramını ve Ramazan bayramlarını kutladım" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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