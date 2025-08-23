Nevşehir'de Sokak Köpekleri Kediyi Parçaladı

Nevşehir'de Sokak Köpekleri Kediyi Parçaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi'nde sokak köpekleri, bir evin bahçesinde bulunan bir kediye saldırarak ölümüne neden oldu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Nevşehir'de sokak köpekleri bir kediye saldırarak öldürdü. O onlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Güzelyurt Mahallesi 210. Sokak'ta yaşandı. Başıboş dolaşan sokak köpekleri, bir evin bahçesindeki kediye saldırdı. 4 köpeğin saldırısı sonucu kedi parçalandı. Yaşanan anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde; köpeklerin kediyi uzun süre bırakmadığı ve öldükten sonra kediyle birlikte gözden kayboldukları görülüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 13 gözaltı

Ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 13 gözaltı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.