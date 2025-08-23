Nevşehir'de Sokak Köpekleri Kediyi Parçaladı
Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi'nde sokak köpekleri, bir evin bahçesinde bulunan bir kediye saldırarak ölümüne neden oldu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, Güzelyurt Mahallesi 210. Sokak'ta yaşandı. Başıboş dolaşan sokak köpekleri, bir evin bahçesindeki kediye saldırdı. 4 köpeğin saldırısı sonucu kedi parçalandı. Yaşanan anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde; köpeklerin kediyi uzun süre bırakmadığı ve öldükten sonra kediyle birlikte gözden kayboldukları görülüyor. - NEVŞEHİR
