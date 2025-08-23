Nevşehir'de Sokak Köpekleri Kediyi Parçaladı

Nevşehir'de sokak köpekleri bir kediye saldırarak öldürdü. O onlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Güzelyurt Mahallesi 210. Sokak'ta yaşandı. Başıboş dolaşan sokak köpekleri, bir evin bahçesindeki kediye saldırdı. 4 köpeğin saldırısı sonucu kedi parçalandı. Yaşanan anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde; köpeklerin kediyi uzun süre bırakmadığı ve öldükten sonra kediyle birlikte gözden kayboldukları görülüyor. - NEVŞEHİR