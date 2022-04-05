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Nevşehir'de Ramazan Etkinlikleri başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehir'de Ramazan Etkinlikleri başlıyor

Nevşehir Belediyesi'nin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Grup Tillo, 9 Nisan Cumartesi akşamı Nevşehirlilerle buluşacak.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi'nin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Grup Tillo, 9 Nisan Cumartesi akşamı Nevşehirlilerle buluşacak.

Nevşehir Belediyesi'nin, Ramazan ayının manevi iklimini Nevşehirlilere yaşatabilmek amacı ile düzenlediği geleneksel etkinlikleri 9 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Grup Tillo, sevilen eserlerini Nevşehirliler için seslendirecek. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 21.30'da başlayacak konserde grup, birbirinden güzel ilahileri seslendirirken izleyiciler de eşlik ederek keyifli bir gece yaşayacak. Konser programının ardından ise İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan ve Oruç konularında Nevşehirlilerle sohbet gerçekleştirecek. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumartesi, Nevşehir, Ramazan, Nisan, Yerel, Haberler

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