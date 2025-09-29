Netanyahu, Beyaz Saray Önünde Protesto Edildi

Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği Beyaz Saray önünde protesto edildi. Protestoya katılan gruplar, İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve insani yardımların artırılmasını talep etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği Beyaz Saray önünde protesto edildi. Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, ellerinde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin ve İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıdı.

Protesto, Yahudi gruplar New Jewish Narrative, Standing Together, T'ruah ve UnXeptable tarafından organize edildi. Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasını, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılmasını, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların artırılmasını ve ABD tarafından Gazze Şeridi'nde barış için hazırlanan 21 maddelik barış planının imzalanmasını talep etti. Göstericiler, ayrıca ellerinde Filistin bayrakları ve "Gazze'ye özgürlük", "Savaşa hayır" yazılı dövizler taşıdı. - WASHINGTON

