Necmettin Yoldaş, Yeni Görevine Başlarken Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

Necmettin Yoldaş, Yeni Görevine Başlarken Veda Ziyareti Gerçekleştirdi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Uzmanlığı görevine atanan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a veda ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Uzmanlığı görevine atanan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Necmettin Yoldaş'a yeni görevinde başarılar dileyerek, birlikte yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bilecik'te görev yaptığı süre boyunca tarım ve hayvancılık alanında önemli projelere imza atan Yoldaş'ın, yeni görevinde de başarılı çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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