Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt

Necip Öztürk Camii İbadete Açıldı

Necip Öztürk Camii İbadete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayırsever Necip Öztürk tarafından yaptırılan Necip Öztürk Camii, Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ın katıldığı Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Caminin ayrıca altında bir kreş de bulunmakta ve hizmete girecek.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besnili hayırsever Necip Öztürk tarafından yaptırılan Necip Öztürk Camii, bugün Besni Kaymakamı Çağlar Partal'nda katıldığı Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Erdemoğlu Mahallesi'nde, Millet Parkı bitişiğinde inşa edilen cami, Selçuklu mimarisi tarzıyla dikkat çekerken, bin kişilik kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek. Caminin hemen altında yer alan Zehra Öztürk Kreşi de yakın zamanda faaliyete geçecek.

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, caminin hem mimari açıdan hem de konum itibarıyla ilçeye büyük katkı sağladığını belirtti.

Kaymakam Partal, "Bugün Necip Öztürk Camii'nde ilk Cuma namazımızı kıldık ve camimiz fiilen ibadete açılmış oldu. Uzun süredir devam eden inşaat süreci, Besnili hayırsever hemşerimiz Necip Öztürk tarafından burada bir cami projesi ve kreş yapımı devam etti ve bugünde nihayete erdi. Gerçekten çok güzel bir proje oldu. En ince detayına kadar düşünülerek planlanmış ve kentin estetiğine katkı sağlayan bir yapı ortaya çıktı.

Burası, Besni'nin kalbi diyebileceğimiz bir alan. Öğrencilerimiz, vatandaşlarımız bu bölgede sürekli vakit geçiriyor. Camimiz de bu alana önemli bir katkı sunacak. Altında yer alan kreşle birlikte hem eğitim hem ibadet anlamında yaşayan bir merkez olacak. Hayırseverimiz Dr. Necip Öztürk ve ailesine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Caminin açılışı, Besni halkının yoğun katılımıyla gerçekleşirken, vatandaşlar hayırsever Dr. Necip Öztürk'e teşekkür ederek, caminin ve kreşin ilçeye büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Galatasaray'a ağzına geleni saydı
img

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
img

Kenan için rekor bonservis
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.