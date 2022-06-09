Nebioğlu gazetesi ciltlenip başkanlara hediye edildi - Haberler

2003 ve 2004 yıllarında yedi sayı yayınlanan Nebioğlu İletişim gazetesi, Nebioğlu Belediyesi ve Nebioğlu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine verildi.

Çaycuma Nebioğlu İlköğretim Okulunun eski öğretmenlerinden İsmet Akyol, 2003 ve 2004 yıllarında yedi sayı yayınlanan Nebioğlu İletişim gazetelerini ciltletip Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal ve Nebioğlu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Pınar Aydoğan'a verdi. Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nden emekli öğretmen Fikret Kilit ile Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal'ı ziyaret eden İsmet Akyol, şunları söyledi:

"Çaycuma Nebioğlu İlköğretim Okulunda 11 yıl görev yaptım. Çıkarılmasına öncülük ettiğim, okulun yayın organı Nebioğlu İletişim gazetesi Ocak 2003'ten Kasım 2004'e kadar yedi sayı yayınlandı. Arşivimde bulunan gazetelerinin Nebioğlu beldesinde bulunması gerektiğini düşündüm. Nebioğlu İletişim gazetesi içeriğiyle Nebioğlu ve Çaycuma tarihine önemli bir not düştü. Gazete, Nebioğlu İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenlerinin büyük emekleriyle, hem Nebioğlu'nun hem de bölgenin sesi niteliğindeydi. Tarımdan sağlığa, bilimden spora birçok konu gazete sayfalarında yer buldu. Nebioğlu eski muhtarlarından Halil Özdal'ın verdiği bilgilerle Nebioğlu beldesinin tarihi, 1931'de açılan Nebioğlu İlkokulunun tarihi, Nebioğlu İlkokulunun ilk öğretmeni Arif Hamdi Bey ve Nebioğlu'nda görev yapan diğer öğretmenlerin adlarının kayıtlara geçirilmesi gibi birçok önemli araştırmam gazetede yayınlandı. Nebioğlu ve çevresinde görev yapan öğretmenlerin yıllar sonra Nebioğlu'nda buluşmasında gazete önemli bir işlev gördü. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmen arkadaşların yazıları, şiirleri, resimleri, kitap tanıtımları; öğrencilerin dönemin Nebioğlu Belediye Başkanları Ahmet Kalay ve Ertan Aydoğan, çocuk edebiyatı yazarı Gülsüm Cengiz ile ilçe ve il yöneticileriyle yaptığı söyleşiler gazetede yer buldu. Nebioğlu ve çevresinde yetişen kişilerle söyleşi yapıldı, tanıtıldı. Mahalle muhtarlarının görüşleri, talepleri yayınlandı. Nebioğlu İletişim gazetesi Çaycuma'da diğer okul gazetelerinin çıkarılmasına da öncülük etti. Çaycumalı halk ozanı Hüseyin Çakır üzerine iki ay süren araştırma yazım ilk olarak Nebioğlu İletişim gazetesinde yayınlandı. Yine Çaycumalı şair ve yazarlar. İ. Behçet Kalaycı, Ziya Mısırlı, Mevlüt Kırnapçı ile yaptığım söyleşiler de gazetede yayınlandı. Gazete satışından elde edilen gelirle okul kütüphanesi zenginleştirildi, okulda yapılan etkinlikler için seyyar sahne yaptırıldı. Nebioğlu denildiğinde eğitime önem veren, hoşgörülü ve aydınlık yüzlü insanlar akla gelir. Nebioğlu'nın arşivi sayılabilecek gazetelerin Nebioğlu'nda bulunması, bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sunacaktır" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel