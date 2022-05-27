Nazım Hikmet, Nilüfer'de Yazdığı Oyunla Anılacak - Haberler

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Nazım Hikmet, Nilüfer'de Yazdığı Oyunla Anılacak

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Nazım Hikmet, Nilüfer'de Yazdığı Oyunla Anılacak

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümü nedeniyle sahneleyeceği usta şairin “Kafatası” oyunu 3 Haziran’da seyirciyle buluşacak.

Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümü nedeniyle sahneleyeceği usta şairin "Kafatası" oyunu 3 Haziran'da seyirciyle buluşacak.

Kapitalizmin döngüsünü ve acımasızlığını karikatürize bir dille anlatan oyun; yatırımını sanatoryumlara yapmış olan sermaye sahiplerinin, verem aşısını bulan bir bilim adamını engelleme girişimini konu alıyor. Yönetmenliğini Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularından İbrahim Ersoylu'nun yaptığı "Kafatası" isimli oyunun oyun okumasında; Adem Mülazim, Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Cihat Temel, Gökhan Kum, Melisa İclal Yamanarda, Mert Tiryaki, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu ve Zeynep Çelik Küreş rol alıyor. Oyunun sahnelenmesinde yer alan illüstrasyonlar tasarımcı Burak Etöz, müzik tasarımı da Derya Bölükemini tarafından yapılıyor.

3 Haziran 2022 Cuma günü saat 20.30'da Balat Atatürk Ormanı'nda seyirciyle buluşacak olan oyun, ücretsiz izlenebilecek.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

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