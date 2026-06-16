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Nazilli Devlet Hastanesi'nden Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi'ne hizmet içi eğitim desteği

Nazilli Devlet Hastanesi'nden Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi'ne hizmet içi eğitim desteği
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Nazilli Devlet Hastanesi, Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi personeline Temel ve İleri Yaşam Desteği eğitimi verdi. Eğitimde ani kalp durması ve solunum yetmezliği gibi acil durumlara müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi tarafından, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi personeline yönelik 'Temel Yaşam Desteği (TYD) ve İleri Yaşam Desteği (İYD)' konularında hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında katılımcılara; ani kalp durması, solunum yetmezliği ve acil müdahale gerektiren durumlarda uygulanması gereken temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Güncel kılavuzlar doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimlerde, doğru ve hızlı müdahalenin hasta yaşamı üzerindeki önemi vurgulandı. Sağlık çalışanlarının acil durumlara etkin ve koordineli şekilde müdahale edebilmelerini amaçlayan eğitim programı, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Eğitim sonunda sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan uygulamalar yapılarak sorular yanıtlandı.

Nazilli Devlet Hastanesi yönetimi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin kurumlar arası iş birliği içerisinde sürdürüleceğini belirterek, eğitime katılan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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