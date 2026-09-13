Nazilli’de okul ve öğretmenevi yemekhanelerine hijyen denetimi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde okul ve öğretmenevi yemekhanelerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Sungur, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü teknik ekiplerinin katılımıyla Nahit Menteşe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nazilli Öğretmenevi yemekhanelerini denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde yemekhanelerin hijyen şartları, gıda güvenliği, temizlik uygulamaları ve sağlıklı beslenmeye uygunluğu yerinde incelendi. Yetkililer, yemekhanelerde yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Öğrenciler ile vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı