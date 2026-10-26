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Nazilli'de kurum yemekhanelerinde hijyen ve gıda güvenliği denetlendi

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Nazilli'de kurum yemekhanelerinde hijyen ve gıda güvenliği denetlendi
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Nazilli'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yemekhanesi bulunan kurumlarda hijyen, temizlik ve gıda güvenliği şartlarını denetledi. Denetimlerin, öğrencilerin ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yemekhanesi bulunan kurumlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde hijyen, temizlik ve gıda güvenliği şartları kontrol edildi.

Nazilli'de öğrencilerin ve vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kurum yemekhanelerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda Şube Müdürü Hüseyin Uçgun'un katılımıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yemekhanesi bulunan kurumlarda denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde yemekhanelerin genel hijyen durumu, temizlik şartları, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme şartları yerinde incelendi. Ekipler, yemekhanelerde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, öğrencilerin ve vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik hususlar üzerinde duruldu.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi ve toplu yemek hizmeti sunulan alanlarda gerekli sağlık şartlarının korunması amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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