Nazilli'de incir üreticilerine yüzde 50 hibeli depolama kasası dağıtımı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde incir üreticilerine yüzde elli hibeli olarak verilen depolama kasaları dağıtılıyor.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İyi Tarım Uygulamaları" ve "Organik Tarım Uygulamaları" projeleri kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından İlçemiz incir üreticilerine yüzde 50 hibeli olarak verilmesi için gönderilen incir depolama kasaları dağıtımını gerçekleştirdik. İlçe Müdürümüz teknik personelimiz tarafından dağıtılan incir depolama kasalarının, incir üreticilerimize hayırlı olmasını, ürünlerinin temiz sağlıklı ve kaliteli olmasını dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı