Nazilli'de Gebe Okulunda ağız ve diş sağlığı seferberliği

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda anne adaylarına yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimleri başladı.

Diş Hekimi Nilüfer Parmaksız tarafından verilen eğitimlerde, gebelik döneminde ağız ve diş sağlığının korunması ile doğacak bebeklerde ve büyüme çağındaki çocuklarda erken çocukluk çağı çürüklerinin önlenmesine yönelik önemli bilgiler paylaşılıyor. Eğitim programı kapsamında 'Gebelik Döneminde Ağız ve Diş Sağlığının Korunması' ile 'Bebeklik ve Çocukluk Döneminde Ağız ve Diş Sağlığının Korunması' başlıkları ele alınarak, anne adaylarının bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Öte yandan Gebe Okulu'nda yürütülen eğitimler sadece diş sağlığıyla sınırlı kalmıyor. Program dahilinde görevli ebeler, fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde gebelik sürecine yönelik kapsamlı eğitimler de aralıksız devam ediyor. Yetkililer, erken dönemde verilen bu eğitimlerle hem anne sağlığının korunmasının hem de sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti. - AYDIN

