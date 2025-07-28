Nazilli'de Destekleme ve Yetiştirme Kursları Devam Ediyor

Nazilli'de Destekleme ve Yetiştirme Kursları Devam Ediyor
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) devam ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek kursları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve kursların verimliliği hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) devam ederken, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek Nazilli Fen Lisesi'nde başlayan kursları ziyaret etti.

Öğrencilerle sınıflarda bir süre sohbet eden Şimşek, kursların genel işleyişi hakkında okul yöneticileri ve öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilerin akademik gelişimine katkı sunmayı hedefleyen DYK kurslarının verimliliğine dikkat çeken Şimşek, yaz dönemini verimli geçirmek isteyen öğrencilere başarılar diledi. Ziyaretin sonunda öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Şimşek, eğitim faaliyetlerinin yerinde takibini sürdüreceklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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