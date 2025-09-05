Nazilli'de Aşçılara Yangın Farkındalık Eğitimi Verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde okul mutfaklarında görev yapan aşçı ve aşçı yardımcılarına yangın farkındalık eğitimi verildi.

Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Huriye Küpeli Kan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de katılırken, eğitimi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı ve Yangın Eğitici Eğitmeni Mustafa Tüzün verdi. Katılımcılara yangın güvenliği konusunda temel bilgiler aktarıldı. Yangın durumlarında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı da deneyimleme fırsatı sunularak uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimin sonunda Kaymakam Kan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, aşçı ve aşçı yardımcılarına teşekkür edip, bu tür farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti. - AYDIN