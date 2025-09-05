Haberler

Nazilli'de Aşçılara Yangın Farkındalık Eğitimi Verildi

Nazilli'de Aşçılara Yangın Farkındalık Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, okul mutfaklarında çalışan aşçı ve aşçı yardımcılarına yangın güvenliği konusunda eğitim verildi. Eğitimde, yangın durumunda yapılması gerekenler ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı olarak öğretildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde okul mutfaklarında görev yapan aşçı ve aşçı yardımcılarına yangın farkındalık eğitimi verildi.

Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Huriye Küpeli Kan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de katılırken, eğitimi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı ve Yangın Eğitici Eğitmeni Mustafa Tüzün verdi. Katılımcılara yangın güvenliği konusunda temel bilgiler aktarıldı. Yangın durumlarında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı da deneyimleme fırsatı sunularak uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimin sonunda Kaymakam Kan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, aşçı ve aşçı yardımcılarına teşekkür edip, bu tür farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.