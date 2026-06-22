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Nazilli'de 16 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Nazilli'de 16 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 16 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli hükümlü, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Sevindikli Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. (25) isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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