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Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

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Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İsabeyli Mahallesi'ndeki piknik ve mesire alanı, Atça yolu üzerindeki moloz yığınları ve karayolu kenarlarını temizledi.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İsabeyli Mahallesi'ndeki piknik ve mesire alanı, Atça yolu üzerindeki moloz yığınları ve karayolu kenarlarını temizledi.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler eş zamanlı olarak 3 farklı noktada kapsamlı temizlik çalışması yaptı. İsabeyli Yeşildere mevkiinden başlayarak yol kenarı boyunca vatandaşların piknik alanı olarak kullandıkları yerlerdeki çöpler toplanıp, Mesire Alanı'nda bulunan yabani otlar biçilirken kuruyan ağaç dalları ve çalılar budandı.

Bir diğer ekipte Aydın tarafı Nazilli sınırının başlangıcından itibaren çift taraflı olmak üzere karayolu kenarındaki yabani otları biçti, araçların trafikte görüş açılarını engelleyen çalıları budadı. Aynı zamanda yol kenarında biriken çöp ve atıkları toplayan ekipler kaldırım üstü ve kenarlarını süpürerek temizledi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalardan diğeri vatandaşlar tarafından Atça yolu üzerinde boş araziye dökülen molozların iş makineleri ile temizlenerek kaldırılması oldu. Arazi üzerinde birikmiş olan molozlar kepçe ile kamyonlara yüklenerek Nazilli Belediyesine ait atık tesisine taşındı.

Sadece Nazilli'nin merkezinde değil şehrin bütününde, mahalle ayırt etmeden çalıştıklarını vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "İlçemizin güzel insanlarına en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz, tüm mahalle cadde ve sokakların temizlenmesine, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmaları herhangi bir aksaklığa yer vermeden gerçekleştirmek için çabalıyor. Rutin yapılan çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplere öncelik veriyoruz. Temizlik bizim en önemli görevlerimizden birisidir. İlçemizde en temel görevlerimizden olan temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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