Haberler

Nahçıvan'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nahçıvan Baş Gümrük Müdürlüğü, İran'dan Polonya'ya giden bir araçta 39 kilogram 315 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu, plastik levhalara gizlenmiş halde bulunurken, sürücü gözaltına alındı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Nahçıvan Baş Gümrük Müdürlüğü, İran'dan gelerek Polonya istikametine giden bir araçta plastik levhalara gizlenmiş 39 kilogram 315 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İran'dan gelen ve Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye, oradan da Polonya'ya gitmek üzere yola çıkan bir araç, Çulfa Gümrüğü'nde durduruldu. Araçta yapılan detaylı incelemede, plastik levhaların içine gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.

Gümrük görevlilerinin titiz çalışması sonucunda, plastik panellerin içine sıkıştırılmış 780 paket halinde toplam 39 kilogram 315 gram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler yasal süreç çerçevesinde imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım

Trump, apar topar toplantıyı bitirmek istedi! Nedeni de Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı