Nahçıvan'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Nahçıvan Baş Gümrük Müdürlüğü, İran'dan gelerek Polonya istikametine giden bir araçta plastik levhalara gizlenmiş 39 kilogram 315 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İran'dan gelen ve Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye, oradan da Polonya'ya gitmek üzere yola çıkan bir araç, Çulfa Gümrüğü'nde durduruldu. Araçta yapılan detaylı incelemede, plastik levhaların içine gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.

Gümrük görevlilerinin titiz çalışması sonucunda, plastik panellerin içine sıkıştırılmış 780 paket halinde toplam 39 kilogram 315 gram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler yasal süreç çerçevesinde imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.