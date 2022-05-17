Müzik şöleninde 'Engel tanımadan' doyasıya eğlendiler - Haberler

Bingöl'de Engeliler Haftası çerçevesinde 'Engel Tanımayanların Sesinden Engelsiz Müzik Şöleni' düzenlendi. Etkinlikte engelli bireyler doyasıya eğlendi.

Bingöl Engelliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinesinde, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Engelliler Haftası nedeniyle 'Engel Tanımayanların Sesinden Engelsiz Müzik Şöleni' düzenlendi. Abdullah Caf ve İsmail Karaarslan'ın katkılarıyla düzenlenen müzik şöleninde, kent merkezinde rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlenerek, unutulmaz bir gün geçirdi.

Sorunların konuşulmasından ziyade eğlence odaklı bir program düzenlediklerini belirten Bingöl Engelliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Tüz, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde engelsiz müzik şöleni düzenledik. Çok kıymetli misafirlerimiz oldu, rehabilitasyon ve derneklerden arkadaşlarımız geldi. Gündemdeki sorunlarımızı konuşmaktan ziyade bugün eğlensinler diye düşündük. Çok güzel geçti, katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Şölene katılan ve eğlenceli vakit geçiren Eyüp Düner ise "Engelliler Haftasında engelli arkadaşlarımızla müzik şölenine katıldık. Bu programı yapanlara teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir gün yaşadık. Çok güzel bir gündü" şeklinde konuştu.

Müzik şölenine Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Haluk Çakan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, engelli bireyler ve aileleri katıldı. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel