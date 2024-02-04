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Müzik Öğretmeni Kar Altında Saz Çalıyor

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Mehmet Baki, doğada kar altında saz çalarak türküler söylüyor. Baki, doğanın huzur veren atmosferinde geçirdiği zamanın hem zihinsel hem de duygusal açıdan kendisini yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Müzik Öğretmeni Mehmet Baki, doğada kar altında saz çalarak türküler söylüyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Mehmet Baki, sıra dışı bir hobisiyle dikkat çekiyor. Boş vakitlerini doğa ile iç içe geçiren Baki, Zuğar Boğazı mevkiinde soğuk havanın ve beyaz örtünün altında saz çalarak türküler söylüyor. Baki, müziğiyle doğanın ritmine uyum sağlıyor. İlçedeki uzak noktalarda iş stresinden arınmak ve ruhsal dengeyi bulmak amacıyla düzenlediği doğa seyahatlerinde sazıyla dağlara çıkan öğretmen, insanlardan uzaklaşarak kendisini müziğin büyülü dünyasına bırakıyor.

Baki, doğanın huzur veren atmosferinde geçirdiği zamanın hem zihinsel hem de duygusal açıdan kendisini yeniden şekillendirdiğini belirtti. Boş vakitlerinde öğrencilerine müziği sevdirmenin ötesinde, doğanın kucaklayıcı güzelliğinde ruhsal bir yolculuğa çıkan öğretmen, bu deneyimlerin insanların yaşamına pozitif etkiler sağladığına inandığını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Baki Uzundere Erzurum Doğa Müzik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

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