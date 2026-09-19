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Mut'ta Kaymakam Çelikkol, Gaziler Günü'nde gazi ailelerinin evlerine konuk oldu

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Mut'ta Kaymakam Çelikkol, Gaziler Günü'nde gazi ailelerinin evlerine konuk oldu
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Mut'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi ailelerini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Osman Çelikkol, talep ve sorunlarını dinledi. Çelikkol devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti; aileler de ilgiden duydukları memnuniyeti ve teşekkürlerini dile getirdi.

Mersin'in Mut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Osman Çelikkol, ailelerin talep ve beklentilerini dinledi.

Kaymakam Osman Çelikkol, Gaziler Günü münasebetiyle ilçede yaşayan gazi ailelerinin evlerine konuk oldu. Ailelerle bir süre sohbet eden Çelikkol, onların talep ve sorunlarını dinleyerek devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Gazilerin, vatanın bölünmez bütünlüğü ile milletin huzur ve güvenliği uğruna büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirten Çelikkol, bu fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Çelikkol, devletin gaziler ve kıymetli ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Gazi aileleri de kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Çelikkol'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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