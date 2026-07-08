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Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi

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BUSKİ'nin kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Mustafakemalpaşa'da 09-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatlerinde su kesintisi uygulanacak. 7 mahallede kesinti yaşanacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 09 Temmuz 2026-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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