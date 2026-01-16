Haberler

Vali Taşolar'a Çankırılardan duygusal veda

Vali Taşolar'a Çankırılardan duygusal veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Iğdır Valiliği'ne atanan Mustafa Fırat Taşlar, Çankırı'da düzenlenen uğurlama töreninde vatandaşlar ve protokol ile duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Iğdır Valiliği'ne atanan Mustafa Fırat Taşlar, Çankırı'da vatandaşlar ve protokol tarafından uğurlandı. Uğurlama programında duygusal anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Çankırı Valiliği görevinden Iğdır Valiliği görevine atanan Mustafa Fırat Taşolar için Çankırı Valiliği önünde uğurlama töreni düzenlendi. Valilik önünü dolduran yüzlerce vatandaş, Vali Taşolar ile vedalaştı.

Uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız

AK Partili vekilin kuzeni gözaltında! İlk tepkisi bu oldu: Şaşkınız
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi