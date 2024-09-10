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MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, öğrencilere kırtasiye desteği sağladı

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MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtarak destek oldu. Başkan Mehmet Bozkuş, öğrencilere başarılar diledi.

MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.

MÜSİAD Diyarbakır Şubesi Başkanı Mehmet Bozkuş ve beraberindekiler, yeni eğitim-öğreti yılında öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıttı. Bozkuş, şube olarak her daim farklı sosyal projeler yaparak ellerinden geldikçe vatandaşlara bir nebzede olsa destek vermeye ve öğrencileri sevindirmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Bozkuş, bütün öğrencilere eğiti hayatlarında başarılar diledi.

Yapılan hediyeler öğrenciler kadar, velilerinde yüzünü güldürdü. Hediyelerin çok anlamlı olduğunu belirten veliler, bu tür projelerin öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırdığını ve maddi destekte sağladığını, Başkan Bozkuş'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Bozkuş

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