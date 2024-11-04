MÜSİAD Başkanı Mehmet Bozkuş'a Hayvan Hakları İçin Teşekkür Plaketi

Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekler dolayısıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş'a teşekkür plaketi verdi.

Yılmaz Acu, Diyarbakır'da hayvan haklarına ve yardımlaşmaya olan duyarlılığından dolayı MÜSİAD Başkanı Mehmet Bozkuş'a teşekkür ederek, "Hayvan haklarına duyarlı bir toplum oluşturmak ve sokak hayvanlarına sahip çıkmak hepimizin görevi. Mehmet Bozkuş, bu konuda her zaman yanımızda olmuş, ihtiyaç duyduğumuz desteği esirgememiştir. Kendisine Diyarbakır'da sokak hayvanlarına olan duyarlılığından ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, ise Acu'nun Diyarbakır'da yıllardır hayvan hakları ve yardımlaşma konusundaki çabaladığını gördüklerini söyledi. Bozkuş, "Biz de imkanlar ölçüsünde sokak hayvanları için elimizi taşın altına koyuyoruz. İmkanlar el verdikçe desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR