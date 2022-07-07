Muş Valisi Gündüzöz emniyetin yeni araçlarını direksiyon başına geçerek kortejle tanıttı - Haberler

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Muş Valisi Gündüzöz emniyetin yeni araçlarını direksiyon başına geçerek kortejle tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muş Valisi Gündüzöz emniyetin yeni araçlarını direksiyon başına geçerek kortejle tanıttı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü araç filosuna dahil edilen 13 yeni araç, Vali İlker Gündüzöz'ün direksiyon başına geçerek kontak basmasıyla hizmete alındı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü araç filosuna dahil edilen 13 yeni araç, Vali İlker Gündüzöz'ün direksiyon başına geçerek kontak basmasıyla hizmete alındı.

Muş Valiliği önünde düzenlenen törende tanıtımı yapılan araçlar, kentte tesis edilen asayiş ve kamu düzeninin devam ettirilmesinde kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Şoför koltuğuna geçen Vali Gündüzöz, burada yaptığı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü kuvvesine 13 yeni aracın mübadele yöntemiyle katıldığını söyledi. Türk Polis Teşkilatı'nın daha da kuvvetlendiğini vurgulayan Vali Gündüzöz, "Emeği geçen başta İl Emniyet Müdürümüz Engin Kaloğlu olmak üzere bütün personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık Muş'ta Türk polisi daha güçlü" dedi.

Vali Gündüzöz, daha sonra emniyet kemerini bağlayarak şehir merkezinde araç korteji düzenledi. Kent merkezinde sirenler halinde ilerleyen polis araçları, vatandaşlara tanıtılarak, hizmete alındı. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü İlker Gündüzöz Tragger Muş Yerel Haberler

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