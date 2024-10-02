Muş'un Varto İlçesinde İş-Kur Kura Çekimi Yapıldı

Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı kapsamında çalıştırılacak 10 kişi kurayla belirlendi.

İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 9 ay süreliğine Varto Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilçe merkezi ile köy okullarında çalıştırılacak olan işçiler için Varto Kültür Merkezinde Noter Perihan Kartal huzurunda kura çekimi yapıldı. Asgari ücretle çalışmak için başvuran 143 kişi arasında 10 kişi kurayla belirlendi.

Kura çekimine İş-Kur Temsilcisi Levent Berk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Korkmaz da katıldı.

Başvuru yapanların az sayıda salona gelerek kurayı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı. - MUŞ