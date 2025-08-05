Muş'ta Otobüsler Oyuncaklarla Süslendi, Yolcuların Beğenisini Topladı

Muş'ta Otobüsler Oyuncaklarla Süslendi, Yolcuların Beğenisini Topladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta sürücü Serkan Saral tarafından oyuncaklarla süslenen şehir içi yolcu taşıyan otobüs, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Peluş oyuncakların bulunduğu otobüs, yolculara keyifli bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Muş'ta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, sürücüsü tarafından oyuncaklarla süslendi. Hem çocuklar hem de yetişkinler otobüse yoğun ilgi gösterdi.

Şoför Serkan Saral'ın kişisel çabalarıyla süslenen otobüs, kent merkezinde sefer yaptığı güzergahlarda yolcuların beğenisini topladı. Otobüsün içini peluş oyuncaklarla donatan Saral, yolculara keyifli bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Şehir merkezinde hizmet veren otobüsün camlarına ve iç kısmına yerleştirilen peluş ayıcık, tavşan, ördek gibi oyuncaklar hem çocukların hem de yetişkinlerin dikkatini çekti.

Oyuncaklarla süslenen otobüsün yolculara pozitif enerji verdiğini söyleyen Saral, "Oyuncakları sevdiğim için minibüsümü bu şekilde süsledim. Aynı zamanda aracımı da çok seviyorum. Şehir içinde çalıştığımız için biraz farkındalık oluşturmak istedim. Yolcuların güzel vakit geçirmesini, çocukların binince fotoğraf çekebilmesini istedim. Gelenler oluyor, oyuncaklarla oynayanlar var. İsteyen çocukları da kırmıyorum; birkaç parçayı hediye ettim. Özellikle bazı yolcular duraklarda bekleyip '03 numaralı araç gelsin' diye tercih ediyor. Gördüklerinde seviniyorlar, gelip fotoğraf çekiyorlar, sohbet ediyoruz. Günümüz böyle keyifli geçiyor" dedi.

Şoför Saral, sadece iki gün içinde çocukların isteği üzerine çok sayıda oyuncak dağıttığını belirtti. Minibüs, hem kentte hem de sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası

Türkiye'nin konuştuğu skandalda çok sayıda kişiye kamu davası
Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu

Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
Komisyondaki konuşmaları paylaştılar: DEM Parti, Öcalan için 'umut hakkı' istedi

Komisyondaki konuşmalar yayınlandı: Öcalan talebi çok su kaldırır
70 yaşındaki kadının karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, doktorlar bile şaştı kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

CHP'li belediye başkanı 26 gün sonra görevine iade edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.