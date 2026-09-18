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Muş’ta Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

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Muş’ta Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
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Muş’ta 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Muş Valiliği koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" düzenlendi. Etkinlik kapsamında katılımcılar valilik önünde bir araya geldi. Türk bayraklarıyla İstasyon Caddesi boyunca yürüyen kalabalık, Atatürk Parkı önüne kadar ilerledi. Yürüyüş sırasında öğrenciler ve sporcular tarafından uzun Türk bayrağı açılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Metin Baskın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, kurum amirleri, gaziler, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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