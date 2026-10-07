Muş'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Muş'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta yatsı namazının ardından Kent Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin halkına destek verdi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan atan kalabalık, konuşmanın ardından İmam Şafi Camii'ne yürüyüp dualar okudu.
Muş'ta düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, Filistin halkına destek verdi.
Yatsı namazının ardından Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekildi. Programda konuşan Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, Gazze'de yaşananlara değinerek, Filistin halkına destek mesajı verdi. Konuşmanın ardından kalabalık, Kent Meydanı'ndan İmam Şafi Camii'ne kadar yürüdü. Cami önünde okunan duaların ardından vatandaşlar sessizce dağıldı.