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Muş'ta AFAD Gönüllüleri Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Muş'ta AFAD Gönüllüleri Buluşması Etkinliği Düzenlendi
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Muş'ta düzenlenen 'Destek AFAD Gönüllüleri Buluşması' etkinliğinde Vali Avni Çakır, gönüllülerin afetlere hazırlıkta önemine vurgu yaptı. Amacın yıl sonuna kadar gönüllü sayısını artırmak olduğu belirtildi.

Muş'ta 'Destek AFAD Gönüllüleri Buluşması' çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

Sultan Alparslan Parkı'nda yapılan etkinlikte konuşan Muş Valisi Avni Çakır, "Gönüllülerin yaptığı gösterileri izledik. Bu etkinlikteki amacımız, AFAD hallerinde sadece kamu personeliyle, devlet memuruyla bu işlerin altından kalkmamız mümkün değil. Gönüllülerin de katkısı son derece önemli. Geçtiğimiz afetlerde gönüllülerin katkılarını da gördük. Muş'ta şu an 900 gönüllümüz var. Amacımız yılsonuna kadar bin gönüllüye ulaşmak" dedi.

Muş'ta hem kamu kurum ve kuruluşların hem de gönüllülerin olası afet durumlarına iyi bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Vali Çakır, "Dileriz buna ihtiyaç kalmaz ama afet bilinci, afette davranış şartlarını, kurallarını yeteneklerini almış gönüllerimizi yetiştirmek. Gençlerimizle, çalışanlarımızla, dilleğimiz çok güçlü bir afetle mücadele ordusu kurmak. Bu kapsamda da tüm Türkiye'de AFAD Başkanlığımızın koordinesinde çok ciddi çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Gönüllülerin sırtlarında Türk bayrakları ile kuleden iple inmesi ile başlayan etkinlikler, çeşitli oyunların oynanması ve ikramlarla sona erdi.

Etkinliğe Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Cihat Abukan ve AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir ve gönüllüler katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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