Murgul Halkından Siyanürlü Maden Projesine Sert Tepki

Güncelleme:
Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır'ın Artvin Murgul'daki yeni maden projesi için düzenlenen toplantıda, Çevre Direktörü Yusuf Topçu'nun 'sızdırmazlık garantisi yok' açıklaması Murgul halkının tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, mevcut atık tesislerinin sorunlarını gündeme getirerek yeni projeye karşı olduklarını ifade etti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır'ın Artvin Murgul'daki yeni maden projesine ilişkin şirket yetkilileriyle düzenlenen toplantıda, Eti Bakır Çevre Direktörü Yusuf Topçu'nun siyanürlü liç havuzları için "Sızdırmazlık garantisi yok" ifadelerini kullanması, Murgul halkının tepkisine neden oldu. Toplantıda vatandaşlar, mevcut atık depolama tesislerinin dahi sızdırdığına dikkati çekerek yeni tesislerin kurulmasına karşı olduklarını ifade etti.

Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır'ın Murgul'daki yeni maden projesi için düzenlenen toplantıda şirket yetkilileri ile bölge halkı bir araya geldi. Eti Bakır Çevre Direktörü Yusuf Topçu'nun açıklamaları vatandaşların tepkisine yol açtı. Gergin geçen toplantıda Murgul halkı, siyanürle ayrıştırma projesine karşı olduklarını belirterek, "ölüm çukurları" olarak nitelendirdikleri atık alanlarının oluşturulacağı endişesini dile getirdi ve projeye karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Toplantıda söz alan bir yurttaş, şirket çalışanına "Sızdırmazlık için bize garanti verebiliyor musunuz?" diye sordu. Şirket çalışanı ise "Buna 'Sızdırmaz' diyen yalancıdır" yanıtını verdi. Bu sözler üzerine yurttaş, "Hayatımızla oynuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi, çalışan ise "Mühendislik yapıyoruz" dedi.

Vatandaş, bölgede oluşan çatlaklara dikkati çekerek, "Çatlaklar atıklarla birlikte yukarıda devam ediyor, açık ocakta da var. Cengiz firmasının yetkilileri de bunu biliyor. Patlamalar nedeniyle yükseltinin düştüğü ve sürekli bir oynamanın olduğu söyleniyor. Bu kayma sürdükçe liç havuzlarına ne kadar membran serilirse serilsin sızma olmayacak mı? Bu sızıntı bize ulaşmayacak mı?" diye sordu.

Şirket yetkilisi ise, "Bu konularla ilgili çalışıyoruz. Mazupane için bir şey demiyorum; burada emniyetliyiz. Eğer bu işin burada yapılamayacağına kanaat getirirsek projeden vazgeçeriz. Atık depolama alanı yoksa madencilik de olmaz. Burada bu iş olmayacaksa geri döneriz" sözleriyle yanıt verdi.

Bir vatandaş, "İki büyük atık depolama tesisi planlıyorsunuz. Biri 9,5, diğeri 7,5 milyon ton kapasiteye sahip. Dört yıl işlettikten sonra beşinci yılda atık depolama alanı olarak kullanılacağı ÇED'de yazıyor. Lebeskur Tesisi için de ÇED alınmış. Ancak halk ve işçiler tesisin geçmişte de şimdi de sızıntı yaptığını söylüyor. Mevcut tesisleri bile sağlıklı işletemezken yenilerini nasıl yöneteceksiniz?" dedi.

Şirket yetkilisi, "2014'te Maden Atıkları Yönetmeliği çıktıktan sonra yeni bir yapılanma oluşturuldu. Demiskür Tesisi'nde teknik sorunlar yaşandı ama baraj güçlendirildi. Yeni tesisler de yönetmeliğe uygun yapılacak" yanıtını verdi.

Son soruda bir Murgullu vatandaş, "Doğan ve Lebeskür Atık Barajı'nın sızdırmadığını mı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Şirket yetkilisi, "Mühendislikte sıfır risk yoktur; 'Kabul edilebilir risk' vardır. Tamamen sızdırmaz demek mümkün değil" yanıtını verdi. Vatandaş ise, "Yani sızdırabilir diyorsunuz. Sıfır yoksa güvence de yok demektir" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
