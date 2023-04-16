Muratpaşa Belediyesi'nden Güzeloba-Yamansaz'ın 29 Sokağında Asfalt Çalışması

Muratpaşa Belediyesi, 40 bin nüfuslu Güzeloba Mahallesi'nin Yamansaz bölgesinde 29 sokağı kapsayan asfalt çalışmasına başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin ilçe genelinde cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, Gebizli Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaların ardından 40 bine ulaşan nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba'da da çalışmalara başladı. Güzeloba Yamansaz bölgesinde devam eden çalışmalar 29 cadde ve sokağı kapsıyor.

Bölgede yeni açılan yollar asfaltlanırken; eski cadde ve sokaklar da yenileniyor. Yenileme çalışmalarında eski asfalt tamamen kaldırılıyor ve yerine sıcak asfalt seriliyor. En kısa sürede tamamlanması planan çalışmalarda 15 bin 500 ton asfalt kullanılacak.