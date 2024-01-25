Muratpaşa Belediyesi 6. Yörük Çalıştayı'nda Sahrap Soysal Yemek Atölyesi ve Söyleşisiyle Yer Alacak

Muratpaşa Belediyesi'nin bu hafta sonu 'yemek kültürü' temasıyla 6'ncısını düzenlediği Yörük Çalıştayı'nda, Türk yemek kültürü uzmanı ve yazar Sahrap Soysal yemek atölyesi ve söyleşisiyle yer alacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin 6'ncı Yörük Çalıştayı, 27-28 Ocak'ta Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde toplanacak. Bu yıl yemek kültürü temasıyla gerçekleştirilecek çalıştaya, 290 Yörük derneği katılacak. Çalıştayda konar-göçer bir yaşam tarzı ve kendilerine özgü mutfak araç-gereçleriyle yeni bir mutfak ortaya koyan Yörüklerin bugüne kadar ulaşmış lezzetleri hem gastronomi hem de sosyolojik olarak ele alınacak.

Çalıştay, 27 Ocak Cumartesi saat 14.00'te Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Çalıştay, moderatörlüğünü Selçuk Üniversitesi'nden Prof Dr. Abdullah Karaman'ın yapacağı panelle devam edecek. Panelde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Meral Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esra Şahin konuşmacı olarak yer alacak.

Çalıştayda ilk gün 16.30'da Sahrap Soysal'ın Yörük yemekleri üzerine mutfak atölyesiyle devam edecek. Atölyenin ardından ise 17.30'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sahrap Soysal ve Oğuzhan Çoban'ın konuşmacı olduğu söyleşi başlayacak. Söyleşinin ardından saat 20.30'da Özay Gönlüm'den Ninenin Mektupları ve Türküler repertuarıyla Feyzi Önder konser verecek. Çalıştayın ilk günü 21.00'de başlayacak Uğur Önür konseriyle sona erecek.

Çalıştayda ikinci gün Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük derneklerinin, Yörük beyleri ve hatunlarının serbest kürsü konuşmalarıyla saat 10.00'da başlayacak. Çalıştay, 13.00'te Sarıkeçili Yörüklerinden Aksak ailesinin yerleşik hayata geçme ve göç etme konusunda yaşadıkları fikir ayrılıklarını konu alan, yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz'un yaptığı Anchorage Uluslararası Film Festivali Mother of Cultural Exchange gibi ulusal ve uluslararası birçok ödül alan 'Turna Misali' filminin gösterimiyle sona erecek. Film gösterimine Turna Misali'nin yönetmeni Eren Danışman Boz ve film yapımcısı Eyüp Boz da katılacak.