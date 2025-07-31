Murat Paşa Hamamı İşletmecisi Ahmet Uçar Hayatını Kaybetti

Murat Paşa Hamamı İşletmecisi Ahmet Uçar Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde uzun yıllar Murat Paşa hamamının işletmeciliğini yapan Ahmet Uçar, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Son yolculuğuna uğurlanan Uçar, çevresinde sevilen bir esnaf olarak biliniyordu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Murat Paşa hamamı işletmecisi Ahmet Uçar (46) vefat etti. Uzun yıllardın tarihi hamamın işletmeciliğini yapan ve çevresinde sevilen bir esnaf olan Ahmet Uçar'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi yakınları ve tanıyanlarını büyük bir üzüntüye boğdu.

Ahmet Uçar'ın cenazesi Murat Paşa Camii'nde öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere doğum yeri olan Tokat Reşadiye'ye gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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