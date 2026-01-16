Haberler

Aksaray Valisi Murat Duru Görevine Başladı: " Ne Mutlu Atatürk ve Dava Arkadaşlarının Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletine Hizmet Edenlere"

Aksaray Valiliği'ne atanan Murat Duru, göreve başladı. Duru, Aksaray'ın tarihine ve değerlerine vurgu yaparak, adaletli ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyeceğini belirtti.

(AKSARAY) - Aksaray Valiliği'ne atanan Murat Duru, görevine başladı. Duru, "Ne mutlu İslam inancıyla yoğrulmuş Müslüman Türk milletine ve bu necip milletin bir parçası olan Aksaraylılara hizmet edenlere diyorum, ne mutlu Atatürk ve dava arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletine hizmet edenlere diyorum" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankaya Kaymakamı iken Aksaray Valiliği'ne atanan Murat Duru, görevine başladı. Aksaray'ın tarih ve medeniyetin en önemli kentlerinden biri olduğunu ifade eden Duru, şöyle konuştu:

"Üstlendiğim görevimin Orta Anadolu'nun kalbi olan Aksaray'ımız için hayırlara vesile olmasını Mevla'mdan niyaz ediyorum. Devlet kapısı hacet kapısıdır, umut kapısıdır. Valilik; yalnızca evrak işlerinin yürütüldüğü bürokratik bir makam değildir. Kamu hizmetinin en iyisine layık olan Aksaraylı hemşehrilerimin görüş ve önerilerine, yapıcı eleştirilerine her zaman açık olacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeten, adaletli, tutumlu, hakkaniyetli, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını esas alacağız. Şehrimizin huzur ve asayişini en iyi şekilde sağlayıp gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan korumak için var gücümüzle çalışacağız.

Topraklarımızın her bir santimetrekaresi için Bismillah diyerek görevime başlıyorum. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde, onun şanına ve şerefine layık hizmetler yapmak için hiç yorulmadan çalışacağız. Ne mutlu İslam inancıyla yoğrulmuş Müslüman Türk milletine ve bu necip milletin bir parçası olan Aksaraylılara hizmet edenlere diyorum, ne mutlu Atatürk ve dava arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletine hizmet edenlere diyorum."

