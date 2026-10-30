Münir Borazan’ın annesi Seniye Borazan hayatını kaybetti, bugün toprağa verilecek

Münir Borazan’ın annesi Seniye Borazan hayatını kaybetti, bugün toprağa verilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Elagöz Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan hayatını kaybetti.
Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla nedeniyle hayatını kaybetti. Merhume Borazan'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Elagöz Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı