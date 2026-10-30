Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Münir Borazan’ın annesi Seniye Borazan hayatını kaybetti, bugün toprağa verilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Münir Borazan’ın annesi Seniye Borazan hayatını kaybetti, bugün toprağa verilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Elagöz Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan hayatını kaybetti.

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla nedeniyle hayatını kaybetti. Merhume Borazan'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Elagöz Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi

Oklar onu gösteriyor! İddia doğruysa durum hayli vahim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş

Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş
Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı

Kıyafeti görünce neye uğradığını şaşırdı
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Günün şok iddiası! Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Şırnak'ta TIR'ın dorsesi yolcu otobüsünün üzerine kaydı! Kaza anı kamerada: Şoför hayatını kaybetti, 14 yaralı

TIR'ın dorsesi otobüsün üzerine kaydı! Şoför kurtarılamadı
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek

Denetimlerde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek