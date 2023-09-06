Muhtarlardan Fadıloğlu'na hizmet teşekkürü

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kırsal mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Öğümsöğüt, Zülfikar, Dımışkılı, Sofalıcı, Karadede, Işıklı, Üçgöze, Ağaçlıboyno, Yığınlı, Karpuzkaya ve Serintepe mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya gelen Fadıloğlu ve Bozatlı'ya AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil ilçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Gaziantep il yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Şehitkamil ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Gittikleri her mahallede vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Milletvekili Bozatlı ve Başkan Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi. Milletvekili Bozatlı ve Fadıloğlu, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

"Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum"

Vatandaşlara hitaben konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, "Öncelikle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizleri misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün, milletvekili olarak Şehitkamil Belediye Başkanımız, AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanımız, AK Parti il ve ilçe teşkilat üyelerimiz ile birlikte mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun, sizlerin desteğiyle bu dönem Milletvekili olarak seçildik. 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs yapılan genel seçimlerde hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de bizlere destek oldunuz. Ben şimdiye kadar bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Amacımız, burada çok konuşmaktan ziyade sizleri dinlemek, varsa mahallemizin sıkıntıları yerinde çözmek" şeklinde konuştu.

"Başkanımıza, mahallemize yaptığı her türlü hizmetten dolayı teşekkür ediyorum"

Mahallelerine gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karadede Mahalle Muhtarı Doğan Şahin, "Bugün Milletvekilimiz, Başkanımız, İlçe Başkanımız mahallemizi ziyaret etti. Bizlerin ve mahalle sakinlerimizin sıkıntılarını, istek ve taleplerimizi dinlediler. Sıkıntılarımızın giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirttiler. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize her türlü hizmet geliyor. Kilitli parke taşı çalışmaları olsun, arazi yolları açma ve kumlama çalışmaları olsun, diğer hizmetler olsun, mahallemize hizmet yapılıyor. Mahallemizde bütün sokaklarımızda, ara sokaklarımızda kilitli parke taşı çalışmaları yapıldı. Birkaç eksik bölgemiz kaldı, onlarda en kısa sürede yapılırsa çok memnun kalacağız. Bunun dışında ufak tefek sıkıntılarımız var, onları da Milletvekilimize ve Başkanımıza dile getirdik. İnşallah o sıkıntılarımız da en kısa sürede giderilecek. Ben, mahallem adına bugün mahallemizi ziyaret eden Milletvekilimize, Belediye Başkanımıza ve AK Parti ilçe Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP