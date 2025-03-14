Muharip Gaziler Derneği'nden Kaymakam Özderin'e Ziyaret
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz ve dernek üyeleri, Havran Kaymakamı Enver Özderin'i makamında ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Kaymakam Özderin, gazilere destek sözü verdi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz ve dernek üyeleri, Havran Kaymakamı Enver Özderin'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, gazilerin dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Kaymakam Özderin, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Karakuz ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, gazilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel