Muğla yerel haberleri | Menteşe'de Zafer Bayramına Özel Pinhani Konseri

Muğla haberi: Menteşe Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkuyla kutlanması için hazırlıklara başladı. Fener alayı ile başlayacak olan kutlama, Rock müziğin sevilen gruplarından olan Pinhani konseri ile devam edecek.

Menteşe Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlanması için hazırlıklara başladı. Fener alayı ile başlayacak olan kutlama, Rock müziğin sevilen gruplarından olan Pinhani konseri ile devam edecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadeleleri sonucu elde edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Menteşe'mizde büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. 30 Ağustos Salı günü saat: 20.30'da Fener Alayı ile başlayacak olan kutlamalar, akşam saat: 21.30'da sevilen müzik grubu Pinhani konseri ile devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılını hep birlikte kutlamak için tüm halkımızı Cumhuriyet Meydanına davet ediyorum." dedi.