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Muğla yerel haberleri... Fethiye Belediyesi'nin 'Müzikli Fethiye Akşamları' Devam Ediyor

Yerel Haberler

Muğla haberleri... Fethiye Belediyesi’nin “Müzikli Fethiye Akşamları” Göcek Meydanı’nda Aysun Karasaçlı, Adem Kazan, Ali Tunç ve Mustafa Selçukoğlu konserleriyle devam etti.

Fethiye Belediyesi'nin "Müzikli Fethiye Akşamları" Göcek Meydanı'nda Aysun Karasaçlı, Adem Kazan, Ali Tunç ve Mustafa Selçukoğlu konserleriyle devam etti.

Konuklar şarkılarını Göcek halkı ve turistler için söylerken, meydanı dolduran yurttaşlar da şarkılara eşlik etti.  Konserler bugün Ölüdeniz Sahili'nde Aysun Karasaçlı, Ali Tunç ve Mustafa Selçukoğlu ile devam edecek. 18 Ağustos Perşembe günü ise Belediye Kent Orkestrası, Hisarönü çarşıda Fethiyeliler ile buluşacak.

ANKA / Yerel

Fethiye Belediyesi Mustafa Selçukoğlu Ali Tunç Fethiye Yerel Haberler

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