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Muğla yerel haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlanacak

Yerel Haberler

Muğla yerel haberleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlanacak

Edinilen Muğla gelişmesine göre Marmaris Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını coşkuyla kutlayacak.

Marmaris Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını coşkuyla kutlayacak. 30 Ağustos Salı akşamı günü bir fener alayı düzenlenecek ardından da pop müzik sanatçısı Aydilge bir konser verecek.

Marmaris Belediyesi, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli tarihi dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için bir dizi etkinlik düzenleyecek. 30 Ağustos Salı günü resmi törenlerin yanı sıra Marmaris Belediye bir fener alayı düzenleyecek. Saat 21.00'de başlayacak fener alayı Atatürk Meydanı'nda sona erecek. Meydanda 21.30'da da ünlü sanatçı Aydilge'nin konseri başlayacak.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlandıklarını belirterek, "100 yıl önce milletimiz; yokluk ve yoksulluğa rağmen Atatürk'ün önderliğinde eşine rastlanmayacak bir mücadele vermiştir. Böylesi anlamlı bir günde bu büyük destanın coşkusunu ve 100'üncü yıl gururunu yaşamak için tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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