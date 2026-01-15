Vali Akbıyık, Saburhane'nin kültürel belleğine yakından baktı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kentin tarihi ve kültürel mirasının merkezi olan Saburhane mevkiini ziyaret ederek, bölgedeki koruma çalışmaları ve kütüphane faaliyetleri hakkında incelemelerde bulundu.

Muğla'nın tarihi dokusunu günümüze taşıyan en önemli bölgelerden biri olan Saburhane, Vali Dr. İdris Akbıyık'ı ağırladı. Yaklaşık 400 tescilli evi, 170'e yakın sivil mimarlık örneği yapısı ve asırlık sokaklarıyla Türkiye'nin örnek kentsel sit alanları arasında yer alan bölgede, tarihin izleri yerinde incelendi. Ziyaret kapsamında Saburhane'nin dar sokaklarını, eski hanlarını, şadırvanlarını ve camilerini gezen Vali Akbıyık, bölgenin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Arasta ve meydanları kapsayan inceleme gezisinde, Muğla mimarisinin yaşayan örnekleri üzerine yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Vali Akbıyık'ın duraklarından biri de Saburhane Meydanı'nda yer alan ve bölgenin kültürel yayını olan 'Muğla Kültür Rotası-I Menteşe: Tarihin, Sanatın ve Lezzetin İzinde' kitabının yayınevi merkezi konumundaki Türkan Tetik Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi oldu. Kütüphane içerisinde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında yetkililerle görüşen Vali Akbıyık, "Bu tür merkezler, kültürel hafızamızın yaşatılması ve genç nesillerin tarih bilinci kazanması açısından hayati bir rol üstleniyor. Kütüphanenin sunduğu katkılardan büyük memnuniyet duydum" dedi.

Ziyaret sonunda, Muğla'nın tarih turizmi potansiyelinin artırılması ve kentsel sit alanındaki sivil mimari örneklerinin turizme kazandırılması noktasında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - MUĞLA